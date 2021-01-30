Отметим, что в указанном рейтинге Семин занял 37-е место. Российский специалист отметил, что ему очень приятно попасть в список лучших тренеров мира.
"В первую очередь, мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола. Приятно, что мою работу так высоко оценили", - сказал Семин.
Также в топ-40 включили российского тренера Курбана Бердыева. Он занял 27-е место.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин прокомментировал попадание в топ-40 лучших тренеров мира
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о своем попадании в топ-40 лучших тренеров мира по версии аналитического портала Clubelo.
Фото: "Чемпионат"
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