— Не раз говорил: если бы "Спартак" сохранил чемпионский состав на три-четыре сезона, мы выиграли бы ещё как минимум два золота. А сейчас там немножко непонятно. Точнее, многие вещи мне непонятны в нынешнем "Спартаке", — цитирует футболиста "Матч ТВ".
33-летний Попов был футболистом "Спартака" с лета 2015 по январь 2019 года, проведя за команду 97 матчей, в которых забил девять голов и отдал 15 голевых передач. Болгарин вместе с красно-белыми стал победителем чемпионата и Суперкубка России.
Попов: если бы "Спартак" сохранил чемпионский состав, то выиграли бы еще как минимум два золота
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов, ранее выступавший за "Спартак", считает, что чемпионский состав мог принести клубу еще несколько медалей.
Фото: ФК "Ростов"
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