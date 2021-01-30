Попов: не говорю, что во всем прав в ситуации с Карпиным. Руку, если встретимся, пожму

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов рассказал о своем отношении к ссоре с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным, из-за которой болгарский хавбек покинул желто-синих в августе 2020 года.
Фото: ФК "Ростов"
- Если честно, есть в этой ситуации недосказанность, но я для себя решил, что не буду к ней возвращаться. У каждого характер, каждый считает, что прав. А у меня новая команда, новый вызов. По-прежнему ли считаю себя правым? Не до конца. Не говорю, что во всем прав. Выводы для себя сделал, но это в прошлом. Пожму ли Карпину руку, если встретимся? (После паузы.) Пожму, - приводит слова Попова Matchtv.ru.

33-летний полузащитник Ивелин Попов выступал за "Ростов" с января 2019 года по август 2020 года, провел за желто-синих под руководством главного тренера Валерия Карпина 44 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. В августе 2020 года между капитаном "Ростова" Поповым и Карпиным возникли разногласия из-за распределения игрового времени между футболистами. После этого болгарский полузащитник перешел в "Сочи" в обмен на нападающего Дмитрия Полоза.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сочи Ростов Карпин Попов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гол Брено в добавленное время, принесший "Палмейрасу" Кубок Либертадорес (видео)
"Палмейрас" выиграл Кубок Либертадорес, забив "Сантосу" победный гол на 9 добавленной минуте
Дубль Лукаку и автогол помогли "Интеру" разгромить "Беневенто"
Попов: не говорю, что во всем прав в ситуации с Карпиным. Руку, если встретимся, пожму
Источник: стала известна причина отказа ЦСКА от полузащитника "Ниццы" Данило 1
Тосун, которым интересовался ЦСКА, намекнул, что стал игроком "Бешикташа"
"РБ Лейпциг" обыграл "Байер" и укрепился на второй позиции в Бундеслиге после "Баварии"
"Валенсия" без участия Черышева одолела прямого конкурента "Эльче" и оторвалась от зоны вылета
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" разделили очки в главном матче дня АПЛ
"Динамо" опубликовало лучшие моменты победы над "Слованом" со счетом 4:2 (видео)
Ивелин Попов рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере
Источник: болельщики "Марселя" попали файером в футболиста Гонсалеса
Маньяков: предложений у Мусаева было много, но он захотел поработать со Слуцким 3
Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Нантом"
"Валенсия" не включила Черышева в заявку на матч Ла Лиги 1
Попов: обмениваюсь сообщениями с Каррерой, Титовым и Аленичевым
Игнатьев — о попадании Семина и Бердыева в топ-40 тренеров мира: отрадный момент для всего нашего тренерского сообщества 2
Дебют Хендрикса, незаменимый Роша и новая схема от Тедеско. Как "Спартак" провел первый матч в году 5
"Реал", играя в меньшинстве с 9 минуты, проиграл "Леванте"
Стало известно, почему "Локомотив" отказался от подписания Джикии 4
Попов: если бы "Спартак" сохранил чемпионский состав, то выиграли бы еще как минимум два золота 2
Ибрагимовича могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм 5
"Арсенал" разгромил "Силекс"
"Динамо" забило четыре мяча "Словану" в товарищеском матче 1
Лидер ФНЛ арендовал форварда Янсане
Фанаты "Марселя" напали на клубную базу (видео) 1
Селихов сыграл за основу "Спартака" впервые за 665 дней 1
Источник: у "Эвертона" есть предложение от ЦСКА по Тосуну, но игрок хочет в "Бешикташ" 3
"Урал" уверенно разобрался с "Араратом" 2
Полузащитник "Спартака" Хендрикс высказался о Промесе
Все новости
-