- Если честно, есть в этой ситуации недосказанность, но я для себя решил, что не буду к ней возвращаться. У каждого характер, каждый считает, что прав. А у меня новая команда, новый вызов. По-прежнему ли считаю себя правым? Не до конца. Не говорю, что во всем прав. Выводы для себя сделал, но это в прошлом. Пожму ли Карпину руку, если встретимся? (После паузы.) Пожму, - приводит слова Попова Matchtv.ru.
33-летний полузащитник Ивелин Попов выступал за "Ростов" с января 2019 года по август 2020 года, провел за желто-синих под руководством главного тренера Валерия Карпина 44 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. В августе 2020 года между капитаном "Ростова" Поповым и Карпиным возникли разногласия из-за распределения игрового времени между футболистами. После этого болгарский полузащитник перешел в "Сочи" в обмен на нападающего Дмитрия Полоза.
Попов: не говорю, что во всем прав в ситуации с Карпиным. Руку, если встретимся, пожму
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов рассказал о своем отношении к ссоре с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным, из-за которой болгарский хавбек покинул желто-синих в августе 2020 года.
Фото: ФК "Ростов"
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