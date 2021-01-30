Попов: не говорю, что во всем прав в ситуации с Карпиным. Руку, если встретимся, пожму

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов рассказал о своем отношении к ссоре с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным, из-за которой болгарский хавбек покинул желто-синих в августе 2020 года.

Фото: ФК "Ростов"