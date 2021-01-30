- Какой он, российский футбол? Тяжелый. Сложный. Хороший. Уровень игроков и команд высокий, я считаю. Периодические неудачи в Европе не означают слабости. Разве не бывает плохих евросезонов у немцев или итальянцев? Но они не делают кардинальных выводов насчет всего национального футбола. В российском чемпионате нелегко играть, это тоже показатель, - передает слова Попова Matchtv.ru.
33-летний болгарский полузащитник Ивелин Попов выступает в российском футболе с августа 2012 года. Экс-капитан сборной Болгарии 2 года и 11 месяцев отыграл за "Кубань", 2 года и 7 месяцев, а позднее еще 7 месяцев - за московский "Спартак", 4 месяца - за "Рубин", 1 год и 7 месяцев - за "Ростов", 5 месяцев - за "Сочи". За черноморский клуб Попов провел 1 матч, получив тяжелую травму во время первого же своего выхода на поле.
Попов: российский футбол - тяжелый, сложный, хороший. Уровень игроков и команд высокий, я считаю
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов высказал мнение об уровне российского футбола.
Фото: ФК "Ростов"
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