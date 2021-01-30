Иванов - о сокращении игрового времени в "Ахмате": обида была, но я чаще ковыряюсь в себе, чем виню других

Полузащитник "Уфы" Олег Иванов рассказал о том, как относился к уменьшению своего игрового времени, когда был футболистом "Ахмата".
Фото: "Ахмат"
Иванов отметил, что у него была обида в связи с сокращением игрового времени, однако он отчасти примирился с ситуацией.

"Обида была, но я из тех людей, которые чаще ковыряются в себе, чем винят других. Все больше приходил к выводу, что, скорее всего, не подхожу под новую манеру игры. Это частично примиряло с ситуацией, все-таки сил и здоровья, чтобы играть, у меня достаточно. Каждый тренер видит футбол по-своему", - сказал Иванов.

Напомним, что первую часть нынешнего сезона Иванов провел в "Ахмате". В текущем розыгрыше РПЛ он поучаствовал в 13 матчах и сделал один голевой пас. В январе полузащитник перешел в "Уфу".

Источник: Матч ТВ

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Теги: Иванов Ахмат УФА
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