Иванов - о сокращении игрового времени в "Ахмате": обида была, но я чаще ковыряюсь в себе, чем виню других

Полузащитник "Уфы" Олег Иванов рассказал о том, как относился к уменьшению своего игрового времени, когда был футболистом "Ахмата".

Фото: "Ахмат"