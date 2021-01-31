Олег Иванов: если сравнить Грозный с Москвой, столица однозначно опаснее

Полузащитник "Уфы" и экс-игрок "Ахмата" Олег Иванов сравнил степень опасности жизни в Москве и в Грозном.
Фото: Rusfootball.info
- На самом деле если сравнить Грозный с Москвой, столица однозначно опаснее. У меня в Химках за последние годы только соседний ломбард раз шесть выносили, а в Грозном за все время ничего такого, по пальцам криминальные случаи можно пересчитать. У знакомых квартира на первом этаже - никаких решеток на окнах. Машину спокойно оставлял незапертой и даже с ключом в замке, чтобы кондиционер в жару работал. Это большой плюс, - передает слова Иванова Matchtv.ru.

34-летний полузащитник Олег Иванов выступал за "Химки" с января 2005 по январь 2006 года. В "Тереке"/"Ахмате" из Грозного футболист играл в течение 9 лет - с января 2012 по январь 2021 года, сыграл за бело-зеленых 243 матча, забил 17 голов и отдал 30 результативных передач. В январе 2021 года Иванов досрочно расторг договор с "Ахматом" по соглашению сторон и в статусе свободного агента перешел в "Уфу", с которой подписал контракт сроком действия до конца июня 2022 года.

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Теги: УФА Ахмат Иванов
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