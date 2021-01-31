Олег Иванов: если сравнить Грозный с Москвой, столица однозначно опаснее

Полузащитник "Уфы" и экс-игрок "Ахмата" Олег Иванов сравнил степень опасности жизни в Москве и в Грозном.

Фото: Rusfootball.info