"Клубы уже согласовали условия сделки. В ближайшее время игрок должен вылететь в расположение клуба", - приводит слова источника "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел в составе "Тамбова" 13 матчей во всех турнирах, отметившись в них шестью голами. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: датский "Вайле" арендует нападающего "Краснодара"
Форвард "Краснодара" Герман Онугха, который провел первую часть сезона РПЛ за "Тамбов", перейдёт в датский "Вайле" на правах аренды до конца сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
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