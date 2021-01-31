Источник: датский "Вайле" арендует нападающего "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Герман Онугха, который провел первую часть сезона РПЛ за "Тамбов", перейдёт в датский "Вайле" на правах аренды до конца сезона.





Фото: ФК "Краснодар"