- Как я реагировал на голевые ошибки Кайо? Игроки должны поддерживать друг друга, мы же одна команда! Плохо, когда атакуют кого-то одного, еще и со стороны. Я и сам был в похожей ситуации: ты живешь футболом каждый час своего дня, тренируешься, восстанавливаешься; в такие дни лучше не нарушать этот график, а думать только об играх и не зацикливаться на оскорблениях. Если игрока надо поддержать - мы поддержим. Если надо дать по заднице и сказать "Ни о чём не переживай" - тоже сделаем! - передает слова Берга "Чемпионат".
25-летний центральный защитник "Краснодара" Кайо провел в текущем сезоне 22 матча за "быков" (14 в Российской премьер-лиге и 8 в Лиге чемпионов) и неоднократно отличался грубыми ошибками, приводившими к голам в ворота черно-зеленых. Так, в выездном матче Лиги чемпионов против испанской "Севильи" при счете 2:1 в пользу "Краснодара" бразильский центрбек опрометчиво отдал небрежный пас в сторону вратаря, который перехватили нападающие андалусийцев. Встреча закончилась поражением "быков" со счетом 2:3, несмотря на то, что в течение второго тайма они имели численное преимущество.
Берг рассказал, как относится к голевым ошибкам Кайо
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг ответил на вопрос о реакции на оплошности защитника Кайо, приводящие к голам в свои ворота.
Фото: РПЛ
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