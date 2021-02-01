20-летний полузащитник "Спартака" Остон Урунов приступил к тренировочным занятиям в общей группе, сообщают СМИ. Несколько дней назад узбекский хавбек получил легкое повреждение опорно-двигательного аппарата на сборах красно-белых в Дубае.
В текущем сезоне Урунов провел за "Спартак" 9 матчей и записал на свой счет гол в кубковой игре против "Родины".
Источник: Sport24.
Урунов возобновил тренировки в общей группе "Спартака" после травмы
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов приступил к тренировочным занятиям с командой.
Фото: ФК "Спартак"
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