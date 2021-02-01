- Смотришь на возраст - в марте будет 37. Поэтому дай бог команде выйти в Премьер-лигу, а я, наверное, вернусь в Ростов, домой. Не сыграю больше в РПЛ? Думаю, что нет. Доигрываю последние месяцы? Видимо, да. Хочу быть рядом с семьей. У меня сын, дочка, которые нуждаются во внимании. Да и не тот уже возраст, когда надо гнаться за какими-то деньгами. Всех не заработаешь, - приводит слова Гацкана "Чемпионат".
Опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан, которому в конце марта 2021 года исполнится 37 лет, в Российской премьер-лиге выступает с 2006 года. Его первым клубом на высшем уровне был "Рубин", а летом 2008 года молдавский хавбек перешел в "Ростов", в котором провел 11 лет. Летом 2019 года новым клубом Гацкана стали "Крылья Советов". Всего в РПЛ футболист сыграл 323 матча, в которых забил 20 голов и отдал 23 результативных передачи.
Гацкан рассказал, планирует ли продолжить карьеру в РПЛ
Опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о своих планах относительно дальнейшей футбольной карьеры.
Фото: ТАСС
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