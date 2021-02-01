"Это правда, мы ведем переговоры со "Спартаком". Пока есть некоторые нюансы. Если сделка состоится, это будет аренда с правом выкупа", - приводит слова Акана Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 29-летний голландец, выступавший за красно-белых с 2014 по 2018 год, согласовал условия личного контракта с московским клубом. "Аякс" также готов отпустить Промеса за приличную сумму. По последней информации, "Спартак" заплатит за трансфер Квинси от 7,5 до 10 млн евро.
Агент Промеса подтвердил информацию о возвращении Квинси в "Спартак"
Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы полузащитника "Аякса" Квинси Промеса, прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в "Спартак".
Фото: ФК "Аякс"
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