"Мне кажется, что приход Промеса сейчас — это весьма кстати. Антоха нужен "Спартаку". Все знают, что Промес самый результативный легионер в истории "Спартака", забивать команде надо чаще, учитывая амбициозные задачи менеджмента клуба", - передает слова Лопыревой Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой 29-летний голландский футболист, защищавший цвета красно-белых с 2014 по 2018 год, согласовал условия личного контракта с московским клубом. "Аякс" также готов отпустить Квинси за приличную сумму. По последней информации, "Спартак" заплатит за трансфер Промеса от 7,5 до 10 млн евро.
"Антоха нужен "Спартаку". Лопырева - о возможном возвращении Промеса
Фотомодель и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева прокомментировала возможное возвращения в "Спартак" полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
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