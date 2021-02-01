"У Попова продолжается процесс реабилитации. На следующем сборе ждём его на некоторых занятиях основной группы. К началу марта, надеемся, он будет боевой единицей. Мы не форсируем. Травма требует серьёзного внимания", - сказал Федотов.
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов получил травму в матче 5-го тура РПЛ нынешнего сезона против "Тамбова" (0:1). Для футболиста этот матч стал дебютным за сочинскую команду. В этой встрече он вышел на поле после перерыва, но был заменен на 71-минуте.
У болгарина был выявлен разрыв связок колена. Сообщалось, что Попов не сможет играть до конца сезона из-за повреждения.
Ивелин Попов пришел в "Сочи" в августе прошлого года на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне у него три матча в РПЛ, два из которых он провел за "Ростов", отдав одну голевую передачу.
Также в России Попов выступал за "Спартак", "Рубин" и "Кубань".
Источник: "Чемпионат"
Федотов - о Попове: к началу марта, надеемся, он будет боевой единицей "Сочи"
Наставник "Сочи" Владимир Федотов рассказал о процессе восстановления после травмы полузащитника команды Ивелина Попова.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!