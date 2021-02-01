Килин: зарплату в "Тамбове" не получаю с сентября

Полузащитник "Тамбова" Антон Килин рассказал о том, как в клубе расстаются с игроками.
"Зарплату мы не получаем с сентября. И премиальные за тот сезон получил далеко не в полном объёме. Клуб всех отпускает спокойно. Я могу в любой момент позвонить, забрать документы. Я нахожусь в режиме ожидания, как и некоторые другие. Время ещё есть, трансферное окно только открылось", - заявил Килин.

Ранее СМИ сообщили, что в "Тамбове" осталось всего 9 футболистов. Команда испытывает серьезные финансовые трудности. Общая задолженность оценивается в 360 млн рублей. На прошлой неделе РФС запретил тамбовской команде регистрировать новичков.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Тамбовчане в 19-ти матчах набрали 13 очков.

Следующий официальный матч у команды должен состоятся в рамках Кубка России. В 1/8 финала в Москве "Тамбов" сыграет с "Локомотивом".

В 20-м туре РПЛ у тамбовчан запланирован матча против "Ротора". Игра пройдет 26 февраля и начнется в 19:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Тамбов Килин
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