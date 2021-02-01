— Квинси Промес отличный футболист, я уверен, что если он вернется, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на ее игру, как он всегда и делал! — цитирует Карреру "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, ранее стало известно, что "Спартак" и "Аякс" договорились о переходе 29-летнего нидерландца. Правда, нет информации, выкупят ли москвичи контракт игрока сразу, либо арендуют его с последующим выкупом.
Промес играл в "Спартаке" под руководством Карреры с 2016 по 2018 год. Вместе они выиграли чемпионат и Суперкубок России.
В текущем сезоне полузащитник стал автором шести голов и голевой передачи в 25 матчах за "Аякс".
Каррера высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак"
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал возможное возвращение полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в клуб.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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