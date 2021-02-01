— Не позовут. Успокойтесь! Не позовут! Эти разговоры были еще летом, я спокойно к этому отношусь. Не позовут, успокойтесь, — рассказал специалист в интервью Youtube-каналу "Мы к вам приедем".
45-летнего Евсеева сватали в "Спартак" летом прошлого года, когда в московский клуб пришел генеральный директор Шамиль Газизов. Казалось, что бывший функционер "Уфы" возьмет за собой тренера, который в тот момент работал в башкирском клубе.
Однако главным тренером "Спартака" остался Доменико Тедеско, а Шамиль Газизов был уволен в декабре.
Евсеев — о работе в "Спартаке": не позовут. Успокойтесь
Российский специалист Вадим Евсеев прокомментировал слухи о возможном назначении в "Спартак".
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!