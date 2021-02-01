— Прошлое не изменить в любом случае. Ромбик после гола ЦСКА на эмоциях показал, передал привет болельщикам "Спартака", — цитирует футболиста "Чемпионат".
21-летний Бакаев перешел в "Рубин" в январе 2020 года за 300 тысяч евро. Солтмурад — воспитанник "Спартака", за московский клуб выступает его брат Зелимхан.
В текущем сезоне Бакаев-младший забил два гола и отдал три голевые передачи за "Рубин".
С.Бакаев: ромбик после гола ЦСКА на эмоциях показал, передал привет болельщикам "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Солтмурад Бакаев объяснил, зачем показал ромбик после гола в ворота ЦСКА в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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