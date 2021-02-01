— Работаю в клубе с лета 2017-го года, и за это время у нас ни разу, ни в одно трансферное окно, не было бюджета на приобретение футболистов. Тем удивительнее читать или слышать разговоры о каких-то заоблачных суммах, бюджетах, которыми располагает тульский "Арсенал", — цитирует функционера Sport24.
Единственным зимним переходом у туляков стала аренда полузащитника "Рубина" Игоря Коновалова до конца сезона.
В текущем сезоне тульский "Арсенал" после 19 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги занимает 14-ю строчку турнирной таблицы с 14-ю очками. В 1/8 финала Кубка России коллектив Дмитрий Парфенова сыграет в гостях с "Зенитом".
Спортдир "Арсенала": у клуба нет бюджета на трансферы
Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков рассказал о финансовом положении команды.
Фото: РПЛ
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