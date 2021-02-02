— Есть желание уехать в Европу играть. Если бы я был маленьким, ответил бы, что мечтаю об этом(вернуться в "Спартак") . А сейчас правильнее сказать: ставлю перед собой такую цель. А чтобы её добиться, надо каждый сезон играть в еврокубках, попасть в основную сборную, на Евро, на чемпионат мира, — цитирует футболиста "Чемпионат".
21-летний Бакаев перешел из "Спартака" в "Рубин" за 300 тысяч евро в январе 2020 года. Как сообщалось, у красно-белых есть право выкупа футболиста.
Всего в структуре "Спартака" Бакаев-младший провел 101 матч, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.
В нынешнем сезоне Солтмурад забил два гола и отдал три голевые передачи в 17 матчах чемпионата России.
У Солтмурада Бакаева нет желания возвращаться в "Спартак"
Полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев больше мечтает о Европе, чем о возвращении в "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
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