— Так сложилось, что футбол – это мужской, брутальный вид спорта. Мы мужики, бывает, что в раздевалке и девушек можем пообсуждать. А это что-то другое, что в голове у тебя не укладывается – ты в первую очередь думаешь, что это ненормально, — цитирует Паршивлюка Sport24.
Летом в английском издании The Sun появилось анонимное обращение одного из футболистов чемпионата страны, который заявил, что боится признаться в своей нетрадиционной ориентации партнерам.
В нынешнем сезоне 31-летний Паршивлюк в 16 матчах отдал одну голевую передачу.
Паршивлюк высказался о футболистах с нетрадиционной ориентацией
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал свое виденье на тему футболистов с нетрадиционной ориентацией.
Фото: Советский спорт
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