Паршивлюк отметил, что у него осталась обида в связи с уходом из "Спартака". Также он сообщил, что на его уход из клуба повлияли ветераны "красно-белых". По словам Паршивлюка, теперь он не жмет им руки.
"Если даже расскажу, через две минуты позвонят Дмитрию Аленичеву, а он скажет, что всё это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню "Спартака".
Я пережил ту историю. Конечно, обидно и досадно, что так получилось. Каррера прислушивался к мнению ветеранов "Спартака", которые дали понять, что Паршивлюка в составе видеть не хотят? Я не был свидетелем тех событий, но, по моей информации от разных источников, такое было. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза", - рассказал Паршивлюк.
Напомним, что Паршивлюк был игроком "Спартака" в 2007-2016 годах. Затем он выступал за "Анжи" и "Ростов". С 2019 года Паршивлюк играет за "Динамо".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей и сделал один голевой пас.
Источник: Sport24
Паршивлюк: на мой уход из "Спартака" повлияли ветераны команды. Теперь я не жму им руки
Фото: "Динамо"
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