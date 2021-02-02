Отметим, что ранее Паршивлюк поделился подробностями своего ухода из "Спартака". Он сообщил, что его уходу из клуба поспособствовали ветераны клуба, к которым во время работы с "красно-белыми" прислушивался Каррера.
В свою очередь Каррера опроверг высказывание Паршивлюка. Он назвал слова игрока абсолютной ложью.
"Когда я начал работу в "Спартаке", Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда, и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь", - заявил Каррера.
Напомним, что Паршивлюк защищал цвета "Спартака" в 2007-2016 годах. С 2019 года он выступает за "Динамо". В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провел 15 матчей и сделал один голевой пас.
Источник: Metaratings
Каррера - о словах Паршивлюка: спустя четыре года он решил сказать эту чушь собачью!
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал высказывание защитника "Динамо" Сергея Паршивлюка.
Фото: NurPhoto via Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!