Маарек отметил, что Муссе счастлив в "Шеффилде".
"Интерес ЦСКА? Сейчас Муссе счастлив в своем нынешнем клубе, но никогда не знаешь, что будет завтра", - сказал агент.
Отметим, что контракт 24-летнего Муссе с "Шеффилдом" действует до лета 2022 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок поучаствовал в шести матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Агент Муссе прокомментировал данные об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Джонатан Маарек, агент форварда "Шеффилд Юнайтед" Лиса Муссе, прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется ЦСКА.
Фото: Goal
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