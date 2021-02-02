Отметим, что "красно-белые" арендовали Мозеса у "Челси" до конца сезона. Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", потенциальный выкуп Мозеса пока не обсуждался. Этот вопрос намерены поднять в конце сезона.
"Пока мы не обсуждали возможный выкуп Мозеса. По Виктору будет решать главный тренер, сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона", - рассказал Фетисов.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Мозес принял участие в девяти матчах и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" высказались о будущем Мозеса
В "Спартаке" рассказали о планах клуба по возможному выкупу защитника Виктора Мозеса.
Фото: РПЛ
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