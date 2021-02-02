Гендиректор "Ротора" опроверг информацию о финансовых проблемах клуба

Гендиректор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что клуб может отказаться от выступления в следующем розыгрыше РПЛ из-за финансовых сложностей.

Фото: "Ротор"