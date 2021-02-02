Рекечинский отметил, что указанная информация не соответствует действительности. По его словам, команда продолжает готовиться ко второй части сезона и намерена выполнить задачу по сохранению прописки в РПЛ. Рекечинский добавил, что финансовых проблем у "Ротора" нет.
"Сегодня в ряде СМИ появились данные о том, что ФК "Ротор" может отказаться от участия в РПЛ вследствие проблем с финансированием. С уверенностью могу сказать, что данная информация, мягко говоря, не соответствует действительности. Сейчас команда продолжает подготовку к весенней части сезона и полна решимости выполнить задачу по сохранению места в РПЛ. Для выполнения этой задачи клуб уже провел большую работу по усилению состава и данная работа продолжается.
Никаких проблем финансового характера мы не испытываем — у нас отсутствуют какие-либо задолженности как перед футболистами и тренерами, так и перед контрагентами", - рассказал Рекечинский.
Отметим, что по итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ "Ротор" пребывает на 13-м месте в турнирной таблице. В активе команды 14 очков.
Источник: Sport24
Гендиректор "Ротора" опроверг информацию о финансовых проблемах клуба
Гендиректор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что клуб может отказаться от выступления в следующем розыгрыше РПЛ из-за финансовых сложностей.
Фото: "Ротор"
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