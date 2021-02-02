Источник: в следующем сезоне два клуба могут не заявиться в РПЛ из-за проблем с финансированием

СМИ сообщили, что два российских клуба могут испытать финансовые трудности, которые помешают им заявиться на следующий розыгрыш РПЛ.

Фото: "Ротор"