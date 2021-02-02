Ранее Андрей Созин, являющийся членом комитета по этике РФС, заявил, что в следующем сезоне, помимо "Тамбова", два клуба могут столкнуться с серьезными проблемами, которые, вероятно, не позволят им заявиться в РПЛ.
По данным источника, речь идет о "Роторе" и "Крыльях Советов". "Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ (14 очков). "Крылья" с 55 баллами в активе пребывают на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и претендуют на повышение в классе.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: в следующем сезоне два клуба могут не заявиться в РПЛ из-за проблем с финансированием
СМИ сообщили, что два российских клуба могут испытать финансовые трудности, которые помешают им заявиться на следующий розыгрыш РПЛ.
Фото: "Ротор"
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