— Я видел несколько матчей "Аякса", но он в них не играл или играл очень мало. Я не очень верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества или стать игроком другого уровня. Если у него не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер, — цитирует Слуцкого "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что "Аякс" и "Спартак" договорились о переходе 29-летнего Промеса. Правда, пока точно не ясно, сразу же выкупит московский клуб права на игрока, либо арендует его с обязательным правом выкупа.
Напомним, Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат и Суперкубок страны.
Слуцкий прокомментировал предстоящее возвращение Промеса в "Спартак"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий оценил возможный переход полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
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