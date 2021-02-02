Слуцкий - о "Тамбове": развалился не какой-то клуб, который был стабилен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказал мнение о финансовой ситуации в "Тамбове".
Фото: ФК "Рубин"
"Мы потеряли два очка с "Тамбовом" в первой части сезона ведь. Но я не думаю о том, что во втором круге с ними кому-то будет проще играть. У нас получилось так. Здесь вопрос не в этом.
Сколько уже? 84 предупреждения было сделано "Тамбову", что стадион не тот, город не тот и так далее. Это когда часто службы не готовы к уборке снега в январе и то же самое происходит с "Тамбовом". Развалился не какой-то клуб, который был стабилен. На мой взгляд, все к этому шло и ни для кого это не является секретом", - сказал Слуцкий.

Напомним, в футбольном клубе "Тамбов" сложилась сложная финансовая ситуация. Перед футболистами есть задолженность по заработной плате. Группа игроков бойкотировала несколько последних матчей первой части нынешнего сезона.

"Тамбову" запрещено регистрировать новичков. В команде осталось всего 9 футболистов, из них 2 вратаря. Клуб близок к процедуре банкротства и снятию с текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

После 19-ти туров РПЛ "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице. У команды в активе 13 очков.

Первый официальный матч после паузы у тамбовской команды должен пройти в рамках 1/8 финала Кубка России. На этой стадии тамбовчане сыграют на выезде против "Локомотива".

В 20-м туре РПЛ у "Тамбова" запланирован домашний матч против "Ротора".

Источник: "СЭ"

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Теги: Слуцкий Тамбов
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