- Почему я в сентябре был не против покупки правого защитника, несмотря на хорошую игру на этой позиции Зобнина? Главное - сам Зобнин хотел играть в центре. Рома - отличный парень, который всегда дисциплинированно выполняет любое задание. Но есть важный момент. Тренер - это не просто человек, который получает помощь от игроков, тренер должен что-то отдавать взамен. Наша сделка с Зобниным - его возвращение в середину поля, - цитирует Тедеско Sports.ru.
26-летний полузащитник Роман Зобнин в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. 13 из этих встреч он сыграл на позиции правого защитника, остальные 6 - в середине поля, на позиции центрального или опорного полузащитника. В прошлом сезоне Зобнин сыграл за красно-белых 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Лишь 5 из них Роман провел на правой бровке - остальные 27 в середине поля.
Тедеско рассказал, почему вернул Зобнина в середину поля
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, почему был не против покупки правого защитника в сентябре 2020 года.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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