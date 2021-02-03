Тедеско рассказал, почему вернул Зобнина в середину поля

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, почему был не против покупки правого защитника в сентябре 2020 года.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Почему я в сентябре был не против покупки правого защитника, несмотря на хорошую игру на этой позиции Зобнина? Главное - сам Зобнин хотел играть в центре. Рома - отличный парень, который всегда дисциплинированно выполняет любое задание. Но есть важный момент. Тренер - это не просто человек, который получает помощь от игроков, тренер должен что-то отдавать взамен. Наша сделка с Зобниным - его возвращение в середину поля, - цитирует Тедеско Sports.ru.

26-летний полузащитник Роман Зобнин в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. 13 из этих встреч он сыграл на позиции правого защитника, остальные 6 - в середине поля, на позиции центрального или опорного полузащитника. В прошлом сезоне Зобнин сыграл за красно-белых 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Лишь 5 из них Роман провел на правой бровке - остальные 27 в середине поля.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Зобнин Тедеско
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Черданцев: переход на осень-весну осуществлен вовсе не для того, чтобы улучшить выступление в еврокубках 1
Гол племянника Кадырова и дубль Мелкадзе помогли "Ахмату" разгромить "Кызыл-Жаром"
Дивеев получил травму на вчерашней тренировке
Дзюба и Барриос сыграли в футбол фитболом (видео)
Дюков высказался о том, что его продолжают связывать с "Зенитом" 4
Игрок "Барселоны" Роберто 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус
ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с "Мурсией"
Тедеско рассказал, почему вернул Зобнина в середину поля
Игрок "Арсенала" Хагуш вошел в тренерский штаб команды по ходу сезона
Максименко: невызов в сборную России вообще не напрягает. Я же не девочка, чтобы обижаться 1
Дюков: руководство РПЛ изучает различные форматы. Если что и менять, то их, а не число участников 5
Арустамян: никогда не был поклонником Навального. Но то, что произошло - печально и грустно 23
Тедеско: не думаю, что рост числа позиционных атак - причина регресса Бакаева 2
Дюков: сокращать число участников РПЛ абсолютно неправильно
"Рубин" опубликовал обзор контрольного матча с "Химками" (видео)
Тренер "Сахалинца" Дроздов: мы не удержим Тарасова при предложении из РПЛ 5
"Саутгемптон" проиграл со счетом 0:9 во втором подряд сезоне АПЛ
Дюков - о Евро-2020: не люблю делать прогнозы. Задача - выйти в плей-офф 1
"Ростов" опубликовал видеосюжет с предсезонными тренировками Тугарева, снятыми от первого лица
"Манчестер Юнайтед" победил со счетом 9:0 впервые за последние 25 лет
Дюков: наверное, я ошибся, дав клубам возможность договариваться о переносе матча "Сочи" - "Ростов" 3
Гол Холланда в дополнительное время принес дортмундской "Боруссии" путевку в четвертьфинал Кубка Германии
Регламент Шрёдингера. «Химки» не могли и смогли арендовать в «Спартаке» Глушенкова одновременно 4
"МЮ" забил в двух матчах АПЛ одного сезона не менее 6 голов впервые за 20 лет
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон" и повторил рекорд АПЛ по разнице в счете 2
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии
"Каждый день новое скотство". Уткин - о приговоре Навальному 12
Василий Березуцкий опубликовал цитату из антиутопии "1984" Оруэлла после приговора Навальному 11
"Анжи" уменьшил долги по зарплатам перед бывшими игроками команды на 4 млн рублей
Бывший игрок "Ростова" Адамов стал спортивным директором "Строгино" 1
Все новости
-