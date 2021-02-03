— Меня ассоциируют с "Зенитом"? Да, это так. Изменить что-то может только время. Мои амбиции — развитие российского футбола в целом. Чтобы преуспеть в этом, мне нужно доверие со стороны коллег по цеху. Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с "Зенитом", а "Зенит" — со мной, и это, безусловно, мешает, — цитирует Дюкова "СЭ".
Александр Дюков стал президентом РФС 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков был президентом "Зенита", также с 2008 по 2019 год занимал пост председателя совета директоров петербургского клуба, но из-за вступления в должность президента РФС покинул состав российского клуба.
Ранее Дюков заявил, что руководство РПЛ рассматривает различные форматы изменения лиги, но не число участников.
Дюков высказался о том, что его продолжают связывать с "Зенитом"
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал свое прошлое в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
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