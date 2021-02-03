Ситуация не поменялась — предложение о выкупе в "Ростов" не поступило. Он провел не так много времени в клубе, чтобы успеть оценить. Поэтому логично, что "Зенит" пока присматривается, — цитирует агента "Спорт день за днем".
"Зенит" арендовал 27-летнего Чистякова в октябре у "Ростова" на год с возможностью выкупа контракта. За петербургский клуб защитник провел лишь шесть матчей в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями.
"Зенит" еще не сделал "Ростову" предложение о выкупе Чистякова
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию вокруг выкупа контракта футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
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