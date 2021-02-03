— Борис думает о завершении карьеры. Он хочет перейти к другой работе и стать футбольным функционером, — цитирует агента Sport24.
34-летний Ротенберг получил травму крестообразных связок в декабре 2018 года, с тех пор не выходя на поле. Контракт игрока с "Локомотивом" заканчивается этим летом.
Селюк: Ротенберг думает над завершением карьеры и начале работы функционером
Дмитрий Селюк, агент защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, рассказал, что игрок задумывается над завершением карьеры.
Фото: Getty Images
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