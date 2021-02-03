- Возможно ли привлечение ведущих европейских арбитров к обслуживанию матчей повышенной сложности? Скажу честно: не планируем. Это уже было. Вы, наверное, прекрасно помните. Разве это что-то изменило? Недовольства от работы судей не стало меньше, - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".
В нулевые годы на матчи Российской футбольной премьер-лиги пробовали привлекать иностранных арбитров, которые, по замыслу, должны были обеспечить квалифицированное и непредвзятое судейство. Эксперимент не увенчался успехом и был прекращен, т.к. зарубежные арбитры судили не так качественно, как ожидалось, и вызывали недовольство главных тренеров команд.
Дюков: привлекать европейских арбитров на матчи РПЛ не планируем
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о привлечении иностранных судей для работы на матчах чемпионата России.
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