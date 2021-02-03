Как сообщает источник, 23-летним защитником сборной Белоруссии Кириллом Печениным интересуется ряд клубов РПЛ, в их числе московский "Локомотив".
Печенин входит в сферу интересов команд из Бельгии и Польши. Отмечается, что сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.
Кирилл Печенин в прошлом году выступал за брестское "Динамо". С 1 января этого года он находится в статусе свободного агента.
За брестский клуб он провел 32 матча, забив 2 гола и отдав 5 результативных передач.
Источник: Sport24
СМИ: "Локомотив" интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным
Московский "Локомотив" и еще несколько команд Российской Премьер-лиги заинтересованы в приобретении белорусского защитника Кирилла Печенина.
Фото: "Getty Images"
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