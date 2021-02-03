— У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не дает. После трех поражений готов поехать домой, никто не умрет, ничего страшного не случится. Также и руководители придут и скажут: "Валер, все было хорошо, но сейчас не идет, надо что-то менять". Естественно, если что-то не идет, кого меняют? Тренера. К этому я готов, это нормально, — рассказал Карпин "Матч ТВ".
52-летний Карпин стал главным тренером "Ростова" в декабре 2017 года. В 98 матчах под руководством Карпина "Ростов" выиграл 39 раз, 27 раз сыграл вничью и 32 раза проиграл. В нынешнем сезоне ростовский клуб идет на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 32 очками в 19 турах.
21 февраля "Ростов" проведет первый официальный матч в 2021 году. В рамках 1/8 финала Кубка России клуб сыграет с "Ахматом".
Карпин — о возможном увольнении из "Ростова": никто не умрет, ничего страшного не случится
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как отреагируют на свою возможную отставку.
Фото: ФК "Ростов"
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