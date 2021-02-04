Источники, знакомые с ситуацией, отказались называть размер нового контракта. Вместе с тем они сообщили, что он почти в полтора раза больше суммы предыдущего соглашения. По данным СМИ, предыдущий контракт был заключен на сумму 330 миллионов рублей.
Также сообщается, что договоры с РФС продлят и другие крупные партнеры. В их числе - "Мегафон", РЖД, Газпромбанк и ряд других компаний.
Источник: Чемпионат
"Новатэк" продлит контракт с РФС. Сумма соглашения увеличится почти в полтора раза
Российская газовая компания "Новатэк" решила продлить соглашение с РФС.
Фото: РФС
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