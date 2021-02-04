Игонин отметил, что смотрит в будущее "Зенита" с оптимизмом, поскольку в клубе наблюдается стабильность. По его словам, петербуржцам вполне по силам стать чемпионами и выиграть Кубок России. Также Игонин заявил, что не считает проблемой отсутствие у "Зенита" громких трансферов зимой.
"В "Зените" все нормально, шараханий из стороны в сторону не наблюдается, так что в будущее смотрю с оптимизмом. Стать чемпионом и выиграть Кубок вполне реально. Потрясений в клубе нет, логика руководства ясна – так, наверное, и должно быть для достижения текущих целей. Отсутствие громких трансферов зимой с прицелом на Лигу чемпионов? Это не проблема. Во-первых, туда еще надо квалифицироваться – "Спартак" с покупкой Промеса наверняка составит конкуренцию "Зениту" и ЦСКА – а во-вторых, экономическая ситуация в стране сложная, бряцать доспехами ни к чему", - сказал Игонин.
Напомним, что по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. Коллектив Сергея Семака набрал 41 очко и опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.
Источник: Bobsoccer
Игонин: для "Зенита" вполне реально выиграть чемпионат и Кубок
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от выступлений команды во второй части сезона.
Фото: "Зенит"
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