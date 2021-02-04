Напомним, ранее сообщалось, что число клубов в РПЛ могут сократить до 12. Отмечалось, что рассматриваются два варианта изменения формата лиги. Оба варианта предусматривают сокращение числа клубов до 12.
Червиченко высказался против уменьшения количества участников чемпионата. По его словам, лигу нужно не сокращать, а расширять.
"Тот, кто говорит об уменьшении команд в РПЛ, тот просто вредитель, диверсант. Считаю, должно быть минимум 18 команд в РПЛ, а оптимально – все 20. В 50-миллионной Италии в Серии А играет 20 команд или в той же Испании. Чем мы хуже при населении в 140 миллионов?
Почему считается, что команды из нижней части должны обязательно бороться за призовые места, за путевки в еврокубки? Поиграли в высшем дивизионе, порадовали местных болельщиков, вылетели – ничего страшного", - заявил Червиченко.
Источник: Советский спорт
Червиченко: тот, кто говорит об уменьшении команд в РПЛ, тот просто вредитель, диверсант
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном уменьшении количества команд в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
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