По словам Худякова, решение будет принято в ближайшие дни.
"Снимется ли "Тамбов"? Думаю, день-два и будет решение", - сказал спортивный директор.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что общая сумма задолженности "Тамбова" составляет около 540 миллионов рублей.
По итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ "Тамбов" с 13 очками в активе занимает 16-е место в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Тамбове" ответили на вопрос о возможном снятии команды с розыгрыша РПЛ
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался по вопросу возможного снятия команды с нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Тамбов"
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