Быстров выразил готовность бесплатно выступать в составе "Тамбова".
"Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за "Тамбов" поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь", - сказал Быстров.
Отметим, что "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Существует вероятность снятия команды с нынешнего розыгрыша чемпионата России. Ранее сообщалось, что долги клуба составляют около 540 миллионов рублей.
На данный момент "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Быстров: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за "Тамбов" поиграть
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил о желании поиграть за "Тамбов".
Фото: "Советский спорт"
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