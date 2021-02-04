СМИ: "Тамбов" будет доигрывать чемпионат
Стал известен алгоритм действий, который позволит "Тамбову" доиграть текущий сезон РПЛ.
"Тамбов" с высокой вероятностью доиграет текущий сезон, передает журналист Сергей Егоров для "РБ-Спорт".
По данным источника, первый необходимый этап действий "Тамбова" - договориться со своими бывшими игроками об отзыве заявлений о невыплате заработной платы, ранее поданных в Палату по разрешению споров. Это даст возможность РФС разрешить клубу регистрировать новых игроков.
"Тамбов" находится на последней, 16 строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги, в активе "волков" 13 очками после 19 сыгранных матчей. Ранее стало известно, что по состоянию на 24 января общая сумма кредиторской задолженности "Тамбова" составляет 544,1 млн рублей.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!