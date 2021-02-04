- Сколько команд в этом сезоне реально претендуют на РПЛ? Я думаю, вся первая шестерка команд может в равной степени претендовать на четыре первых места, - цитирует Игнашевича "Чемпионат".
Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет петербургский "Зенит", набравший в 19 турах 41 очко. Второе место занимает ЦСКА (37 очков), третье - "Спартак" (35), четвертое - "Сочи" (33), пятое - "Ростов" (32), шестое и седьмое - "Динамо" и "Краснодар" (по 30).
Игнашевич рассказал, какие команды могут претендовать на чемпионство в этом сезоне РПЛ
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос о командах, претендующих на победу в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"
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