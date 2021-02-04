- Будет ли "Тамбов" доигрывать чемпионат? Лига и клуб постараются сделать все, для того чтобы "Тамбов" смог доиграть. Другие клубы готовы помочь. Речь идет не только о бесплатной аренде, возможны и другие виды помощи, - передает слова Дюкова журналист Сергей Егоров ("РБ-Спорт").
"Тамбов" находится на 16 строчке турнирной таблицы с 13 очками после 19 проведенных туров, отставание от зоны стыковых матчей составляет 1 очко. Ранее стало известно, что дебиторская задолженность клуба по состоянию на 24 января 2021 года составила 544,1 млн рублей, а в составе осталось всего 9 футболистов. При этом "Тамбову" запрещено регистрировать новичков из-за поданных претензий бывших игроков клуба по невыплаченной заработной плате.
Дюков рассказал о перспективах "Тамбова" доиграть сезон
Президент РФС Александр Дюков рассказал о будущем "Тамбова" в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Тамбов"
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