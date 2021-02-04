— Конечно, все думают о еврокубках, и мы тоже. Но пока у нас в мыслях ближайшая игра со "Спартаком" в Кубке России и матч с "Ахматом" в РПЛ, — цитирует Комличенко Sport24.
25-летний Комличенко стал игроком "Динамо" в январе прошлого года. В текущем сезоне футболист забил четыре гола и отдал две голевые передачи в 18 матчах.
"Динамо" после 19 туров РПЛ идет на шестой строчке с 30 очками.
Комличенко — о целях "Динамо": все думают о еврокубках, и мы тоже
Нападающий "Динамо" Николай Комличенко назвал цели команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: Матч ТВ
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