Как сообщает источник, тренерский штаб клуба во главе с наставником Виктором Гончаренко проанализировали его медосмотр и решили отказаться от игрока.
В ЦСКА не были уверены в физическом состоянии Данило из-за его большого количества травм.
Источник: Metaratings.
Cтало известно, почему ЦСКА отказался от трансфера Данило
ЦСКА отказался от перехода полузащитника "Ниццы" Данило после ознакомления с результатами его медицинского обследования.
Фото: Getty Images
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