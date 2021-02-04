— Мориц изъявил желание, чтобы у него была игровая практика. Он хотел вернуться в Россию. Он знает нашу страну, и, думаю, ему здесь нравится, — цитирует Шайбекова Sport24.
Напомним, сегодня стало известно, что "Уфа" арендовала Бауэра у "Сток Сити" до конца сезона без права выкупа. Ранее игрок выступал за казанский "Рубин", откуда и перешел в английский клуб.
Гендиректор "Уфы": Бауэр хотел вернуться в Россию. Ему здесь нравится
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков прокомментировал аренду защитника "Сток Сити" Морица Бауэра.
Фото: ФК "Рубин"
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