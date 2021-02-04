— Сейчас вот с женой строим дом, будем ремонт делать. Наверное, это самая большая покупка и есть, — цитирует российского футболиста сайт Sport24.
Комличенко стал игроком "Динамо" в января прошлого года, перейдя из "Млады Болеслав". В текущем сезоне "Динамо" с 30 очками занимает шестую строчку.
Комличенко назвал самую большую покупку после трансфера в "Динамо"
Нападающий "Динамо" Николай Комличенко признался, что строит дом.
Фото: ФК "Динамо"
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