Такое решение принял главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско. На первых двух этапах подготовки к оставшейся части сезона "Спартак" тренировался в ОАЭ.
"Красно-белые" начнут вторую часть сезона 20 февраля матчем с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России. Встреча начнется в 19.30 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
"Спартак" выбрал место проведения последнего сбора
"Спартак" намерен провести третий тренировочный сбор на базе в Тарасовке.
Фото: "Спартак"
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