— Если "Тамбову" нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я и так сейчас поигрываю по 3-4 раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность, — цитирует Билялетдинова Sport24.
35-летний Билялетдинов завершил карьеру игрока в феврале 2019 года, последним клубом россиянина был литовский "Ритеряй". В годы карьеры полузащитник также играл за "Рубин", "Спартак", "Анжи", "Локомотив" и английский "Эвертон".
Напомним, "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Ранее в клубе отреагировали на желание Владимира Быстрова бесплатно сыграть за команду.
Билялетдинов готов возобновить карьеру и бесплатно сыграть за "Тамбов" в РПЛ
Полузащитник Динияр Билялетдинов готов бесплатно помочь "Тамбову".
Фото: ФК "Тракай"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!