— Вот пусть Быстров и играет там. Я-то в форме, "Тамбов" не в форме, вот в чем вопрос, — цитирует Широкова Sport24.
Ранее желание бесплатно помочь "Тамбову" выразили Владимир Быстров и Динияр Билялетдинов.
39-летний Широков закончил игровую карьеру летом 2016 года.
Узнать подробнее о ситуации в клубе можно здесь.
Широков: я-то в форме, "Тамбов" не в форме, пусть Быстров и играет там
Бывший российский полузащитник Роман Широков не готов играть за "Тамбов".
Фото: Василий Пономарев/Sportbox
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